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Вокруг американского Капитолия укрепляют меры безопасности

Мир

Полиция США обеспокоена тревожными разведданными. В связи с ними укрепляются меры безопасности вокруг вашингтонского Капитолия.

"Департамент предпринял немедленные шаги по укреплению нашей системы безопасности и укомплектованию штатов в течение нескольких дней, включая 4 марта", — пишет в Twitter полицейское ведомство при этом объекте.

Будут задействованы дополнительные силы полиции и Нацгвардии, использованы ограждения. Чтобы конгрессмены могли безопасно передвигаться, полиция будет дополнительно дежурить на транспортных объектах.

До этого и. о. прокурора округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что после того, как протестующие, взявшие штурмом здание Конгресса США, были выдворены из него, обнаружилась пропажа документов и электронных носителей информации.

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Автор: Михаил Закурдаев
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