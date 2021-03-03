В Украине критикуют офицера армии, вставшую на защиту русскоязычных

Украинская военнослужащая выложила на своей странице в TikTok видео в защиту русскоговорящих.

В субтитрах к клипу говорится: "Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом". Это сопровождается песней на русском языке, сообщает РИА "Новости".

Некий Александр Гром — участник операции на Донбассе — возмутился такой акцией и заявил, что на девушку возложили дисциплинарное взыскание, но проблему это не решает. Он требует усиления воспитательной работы. Многие комментаторы теперь требуют уволить девушку из украинской армии.

Ранее правительство Украины издало указ, согласно которому с 16 января работникам сферы обслуживания запрещается общаться с клиентами на русском языке.