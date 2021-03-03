Украинская военнослужащая выложила на своей странице в TikTok видео в защиту русскоговорящих.
В субтитрах к клипу говорится: "Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом". Это сопровождается песней на русском языке, сообщает РИА "Новости".
Некий Александр Гром — участник операции на Донбассе — возмутился такой акцией и заявил, что на девушку возложили дисциплинарное взыскание, но проблему это не решает. Он требует усиления воспитательной работы. Многие комментаторы теперь требуют уволить девушку из украинской армии.
Ранее правительство Украины издало указ, согласно которому с 16 января работникам сферы обслуживания запрещается общаться с клиентами на русском языке.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что уже написал заявление об освобождении от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года, когда ему будет 90 лет.