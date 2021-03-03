В ФБР указали на обострение внутреннего терроризма в США

Шеф ФБР США Кристофер Рэй заявил о том, что за последние годы в его стране вдвое выросло количество случаев внутреннего терроризма. Конкретно их число поднялось до двух тысяч.

Здесь Рэй называет число случаев домашнего насильственного экстремизма. По его словам, еще в 2017 году их было около тысячи. Что касается идей расизма, доминирования белой расы, то количество арестов по таким делам утроилось.

"Проблема внутреннего терроризма, как метастаза, расползается по стране и вряд ли уйдет в ближайшее время", — отмечает Рэй, вспомнив недавний штурм Капитолия.

Он призвал руководство соцсетей активно сотрудничать с правоохранителями по выявлению экстремистских материалов.

Тем временем в российском Роскомнадзоре намерены требовать административного наказания администрации социальной сети Twitter. Ведомство уверяет, что соцсеть еще с 2017 года не исполнила требования об удалении почти трёх тысяч материалов, которые содержат запрещенную российским законом информацию.