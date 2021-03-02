Русский язык и культура принадлежат украинцам, заявил Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков придумал, как бороться с российскими телеканалами, вещающими по всему миру на языке, который "принадлежит Украине".

Арсен Аваков обсудил с украинским журналистом Дмитрием Гордоном возможность запретить вещание российских телеканалов во всём мире. На вопрос журналиста, сможет ли Украина инициировать этот запрет, министр внутренних дел предложил свой вариант решения, на его взгляд, более удачный.

"Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы вещали по всему миру, в том числе русскоязычные", — ответил Аваков.

Министр пояснил свою позицию относительно русского языка на украинских телеканалах. По его мнению, русский язык принадлежит Украине также, как и русская культура. Поэтому украинские телеканалы вполне могли бы побороться за аудиторию с российскими.

"Русский язык не принадлежит одной России. В Украине государственный язык — украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам", — заявил глава МВД Украины.