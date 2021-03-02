На офис партии Саакашвили в Гори напали двое

Двое человек напали в грузинском населенном пункте Гори на офис партии бывшего президента страны, а ныне оппозиционного деятеля Михаила Саакашвили — "Единое национальное движение".

Это граждане 1994 и 1966 годов рождения. Они разбили, по данным МВД Грузии, в офисе оконные стекла. Сразу после этого их задержали правоохранители. Теперь им угрожает до трех лет лишения свободы.

Очередные политические проблемы республики связаны с арестом Ники Мелия, представителя "Единого национального движения". Теперь Саакашвили призывает оппозицию "развернуть фронт по всей Грузии".

А кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Мишико" позором нации.