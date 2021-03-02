В Италии нашли мутацию COVID-19, не поддающуюся вакцинации

Существующие на данный момент вакцины могут оказаться неэффективными против штамма коронавируса, обнаруженного в Италии.
Такое мнение высказал президент Итальянского общества вирусологов, директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо. Он сообщил, что в итальянском городе Брешия был выявлен мутировавший так называемый "нигерийский" штамм COVID-19.
"Впервые в Италии мы выделили штамм (нигерийский), отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны", — приводит слова вирусолога агентство AHCA.
Однако, доктор Карузо не объяснил, чем именно отличается выявленная мутация от предыдущей, и почему он сомневается в эффективности вакцин в отношении этого штамма коронавируса.
Мутировавший вирус, отличающийся от "британского" и "южноафриканского" штаммов, был обнаружен в пробах нигерийских пациентов в конце прошлого года. Ко времени своего обнаружения он уже мог распространиться за пределы Нигерии.
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