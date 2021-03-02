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Зеленский привился от COVID-19 индийской вакциной Сovishield

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca (Сovishield) индийского производства.

Зеленский привился от COVID-19 индийской вакциной Сovishield

Вакцинация на Украине началась 24 февраля, после того как из Индии были доставлены 500 тысяч доз вакцины Сovishield. Этот препарат является дженериком вакцины Oxford/AstraZeneca. О вакцинации Зеленский сообщил в своем Twitter.

"Сделал прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та же Oxford/AstraZeneca (Сovishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину и получена миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", — написал Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко раскритиковал ход тестирования и вакцинации населения от коронавируса. По его мнению, такими темпами на вакцинацию уйдёт двести лет.

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Автор: Людмила Черткова
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