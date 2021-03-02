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Не выспались: депутаты горсовета Херсона отменили заседание

Мир » Бывший СССР » Украина

Теперь "не выспался" входит в список уважительных причин, чтобы перенести работу на другой день. По крайней мере, для депутатов горсовета Херсона.

Не выспались: депутаты горсовета Херсона отменили заседание

"Сегодня в городском совете на 13.00 (14.00 мск) было запланировано заседание комиссии по вопросам финансов, планирования бюджета, инвестиций, регуляторной политики и социально-экономического развития. Однако, комиссию отменили. Заседание перенесли на другой день, поскольку депутаты не высыпаются", — заявил депутат от партии "Нам тут жить" Илья Карамаликов местному изданию "Херсон Newscity".

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма "в любой момент". Об этом она сказала в эфире телеканала "Прямой", который буквально на днях выкупил экс-президент Украины Пётр Порошенко. Сообщив о приобретении телеканала, он обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому со словами: "Можете вводить санкции против террориста Порошенко".

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Автор: Людмила Черткова
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