В РФ заявили, что США и ЕС хотят поднять градус политической истерии

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что введение антироссийских санкций ЕС и США за арест Алексея Навального было ожидаемым, и сделано для того, чтобы поднять градус политической истерии, сообщает РИА Новости.

"Введенные США и ЕС санкции, связанные с Алексеем Навальным, нас не повергли в шок, это было просчитано и ожидаемо. Им нужно поднять градус политической истерии, нам же нужно торжество правосудия в отношении скандального блогера", — уверен парламентарий.

Депутат так же отметил, что ЕС и США хотят "показать всему миру, что они могут влиять на позицию российского государственного строя".

"Но это заблуждение. Мы в самом прямом смысле отправили Алексея Навального за железный занавес не за его политические инсинуации, а за откровенную уголовщину. И ему там самое место", — сказал Бальбек.