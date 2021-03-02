Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что введение антироссийских санкций ЕС и США за арест Алексея Навального было ожидаемым, и сделано для того, чтобы поднять градус политической истерии, сообщает РИА Новости.
"Введенные США и ЕС санкции, связанные с Алексеем Навальным, нас не повергли в шок, это было просчитано и ожидаемо. Им нужно поднять градус политической истерии, нам же нужно торжество правосудия в отношении скандального блогера", — уверен парламентарий.
Депутат так же отметил, что ЕС и США хотят "показать всему миру, что они могут влиять на позицию российского государственного строя".
"Но это заблуждение. Мы в самом прямом смысле отправили Алексея Навального за железный занавес не за его политические инсинуации, а за откровенную уголовщину. И ему там самое место", — сказал Бальбек.
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