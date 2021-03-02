После прививки Pfizer и BioNTech в Австрии умер 41 человек

Вскоре после прививки Pfizer и BioNtech в Австрии скончался 41 человек. Однако, по данным доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны, связь с вакциной не установлена.

"Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (все BioNtech/Pfizer)… Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются", — сообщили в докладе.