В Германии хотят облегчить визовый режим с Россией

Правящая в Германии партия социал-демократов СДПГ во главе с канцлером Ангелой Меркель, представила проект предвыборной программы. В документе, среди прочего, содержится предложение о частичном облегчении визового режима с Россией с целью расширения молодежных обменов между странами.

"При всей необходимой критике, мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не против, а только с Россией. Ценными в отношениях с Россией является межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать, в том числе посредством облегчения визового режима для молодежного обмена", — сказано в документе на сайте партии.