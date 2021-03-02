Правящая в Германии партия социал-демократов СДПГ во главе с канцлером Ангелой Меркель, представила проект предвыборной программы. В документе, среди прочего, содержится предложение о частичном облегчении визового режима с Россией с целью расширения молодежных обменов между странами.
"При всей необходимой критике, мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не против, а только с Россией. Ценными в отношениях с Россией является межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать, в том числе посредством облегчения визового режима для молодежного обмена", — сказано в документе на сайте партии.
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