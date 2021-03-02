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В Сети напомнили, кто освободил Пальмиру

Мир

Сегодня, 2 марта, четвертая годовщина окончательного освобождения сирийской Пальмиры от боевиков "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ, запрещено в РФ). В 2017 году это стало знаковым событием сирийского конфликта, после которого террористы терпели только поражения. Авторы Telegram-канала Reverse Side Of The Medal напомнили своим подписчикам, кто обеспечил успех операции на земле.

В Сети напомнили, кто освободил Пальмиру

С 2015 года Пальмира находилась под контролем террористов "Исламского государства", которые закрепились в историческом центре города и на нефтегазовых полях в окрестностях. Контроль над месторождениями давал организации существенный доход, который шел от незаконного вывоза и продажи нефти. Боевики заняли высоты, что позволило вести огонь и видеть противника на подступах к городу на 360 градусов.

Город был впервые освобожден в марте 2016 года, однако уже к лету террористы ИГИЛ, воспользовавшись уязвимостью флангов сирийской армии, вернули населенный пункт под свой контроль.

Самые активные бои за Пальмиру велись с декабря 2016 года. Одной из главных проблем было то, что террористы вели так называемую маневренную оборону, активно использовали подвижные рейдовые группы на так называемых тачанках — пикапах, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Поэтому военным приходилось думать не только о продвижении вперед, но и о защите уязвимых флангов.

Пальмира была окончательно взята под контроль правительственными силами Сирии 2 марта 2017 года. За время оккупации радикальные исламисты нанесли существенный ущерб архитектурным памятникам города.

В четвертую годовщину освобождения Пальмиры авторы Telegram-канала Reverse Side Of The Medal решили вспомнить, кто на самом деле помог освободить город от террористов.

В Сети напомнили, кто освободил Пальмиру. 409797.jpeg

RSOTM написали, что и в первом штурме Пальмиры, и во втором наземную операцию в подавляющем большинстве осуществляли бойцы "ЧВК Вагнера".

Правительственные войска Сирии при поддержке российских сил уже в декабре 2017 года полностью разгромили террористическую организацию "Исламское государство" в Сирии.

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Автор: Ольга Лазарева
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