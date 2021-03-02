Джабаров: "Вашингтон перешел все грани допустимого"

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что Россия должна жестко ответить на санкции Вашингтона из-за дела Алексея Навального.

"Россия должна жестко ответить на санкции США, Вашингтон перешел все грани допустимого. Складывается такое впечатление, что для них уже все равно, какой предлог, только бы ввести санкции", — считает Джабаров.