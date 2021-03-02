Новые санкции ЕС по Навальному "зацепили" видных российских чиновников

Первые данные касательно новых санкций ЕС, связанных с ситуацией вокруг Алексея Навального, поступают из Германии.

На немецком телевидении (канал N24) сообщили, что санкции уже введены, и привели краткий перечень "пострадавших".

Как оказалось, под "санкционный молот" попали:

Игорь Краснов , Генеральный прокурор России;

, Генеральный прокурор России; Александр Бастрыкин , председатель СК России;

, председатель СК России; Александр Калашников , директор ФСИН;

, директор ФСИН; Виктор Золотов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии.

Как уточняют в DPA со ссылкой на свои источники, официальная публикация документа последует "в скором времени". Это означает, что он окончательно согласован и принят на уровне ЕС. Санкции связаны с заменой Навальному условного срока на реальный.

"[Санкции] в связи с заключением Навального [направлены против] высокопоставленных российских функционеров", — сообщили на N24.

Благодаря ранее полученным ТАСС данным, стало известно, что в согласовании приняли участие представители 27 стран ЕС.