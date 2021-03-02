"Недоразумение": Илон Маск не ответил на запрос Кремля

Илон Маск, ранее решивший пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным в новой сети Clubhouse, видимо, передумал. Запрос от Кремля предприниматель или проигнорировал, или не заметил.

Напомним, что в феврале Маск предложил Путину пообщаться в Clubhouse и написал об этом в Twitter. Сообщение он сопроводил фразой по-русски.

Clubhouse представляет собой новую соцсеть, основной "фишкой" которой стало голосовое общение. Пока существует версия только под iOS-устройства, версия под Android находится в разработке.

Кремль отреагировал оперативно. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, нужно было некоторое время на уточнение деталей, но после попытки связаться с Маском тот не ответил.

"Это, наверное, было какое-то недоразумение. Мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Мы не получили никакого ответа. Скорее всего, эта тема уже исчерпана", — резюмировал Песков для СМИ.