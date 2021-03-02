Продолжает комментировать идею Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, объединение двух стран можно провести "красиво и достойно".
Слова Лукашенко приводит "БелТА": президент подчеркнул, что при грамотной работе упрекнуть обе стороны в том, что произошло посягательство на суверенитет или независимость, будет невозможно. Объединение, отметил Лукашенко, должно быть проведено таким образом, чтобы "комар носа не подточил".
"Мы полны решимости, это было наше общее мнение создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит.
Никто не упрекнёт, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Всё будет красиво и достойно", — объяснил Лукашенко.
Напомним, что ранее президент Белоруссии уверил общественность, что не просил своего российского коллегу Владимира Путина о новом кредите.
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