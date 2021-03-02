Интересные новости из Белоруссии: оказывается, в ходе недавней встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко вопрос с кредитами для Минска не поднимался вообще.
Данные приводят эксперты агентства "БелТА": Александр Лукашенко предпочёл обсудить вопросы, связанные с совместными проектами Минска и Москвы, а также "противостояние вызовам" и работу по военному сотрудничеству.
"Тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, её изначально не было в повестке дня. Равным образом не поднимался вопрос так называемого трансфера власти, о чём писали некоторые ресурсы", — цитирует Лукашенко "БелТА".
Напомним, что встреча Путина и Лукашенко состоялась 22 февраля. Как и предыдущая, она прошла в Сочи: главы государств нашли время не только на переговоры, но и на отдых, покатавшись на снегоходах и проверив свои силы в лыжном спорте.
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