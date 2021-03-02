Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным очередной кредит

Интересные новости из Белоруссии: оказывается, в ходе недавней встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко вопрос с кредитами для Минска не поднимался вообще.

Данные приводят эксперты агентства "БелТА": Александр Лукашенко предпочёл обсудить вопросы, связанные с совместными проектами Минска и Москвы, а также "противостояние вызовам" и работу по военному сотрудничеству.

"Тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, её изначально не было в повестке дня. Равным образом не поднимался вопрос так называемого трансфера власти, о чём писали некоторые ресурсы", — цитирует Лукашенко "БелТА".

Напомним, что встреча Путина и Лукашенко состоялась 22 февраля. Как и предыдущая, она прошла в Сочи: главы государств нашли время не только на переговоры, но и на отдых, покатавшись на снегоходах и проверив свои силы в лыжном спорте.