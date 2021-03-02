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Работу ПАСЕ без РФ в Кремле считают неполноценной

Мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле работу таких организаций, как ПАСЕ, без участия России считают неполноценной.

"Я хотел бы сказать, что без РФ любое существование и работа подобных органов будет однозначно неполноценной, поэтому в этом взаимодействии помимо нашей заинтересованности должна быть ещё заинтересованность всех других стран-участниц", — пояснил Песков.

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Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь
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