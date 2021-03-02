Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что политика санкций против РФ не достигает цели, так как в стране ориентируются только на собственные интересы.

"Мы будем ориентироваться на наши собственные интересы. Если же в целом посмотреть на эту тему, то, наверное, тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, пора задуматься, достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику… Является ли эта политика эффективной и достигает ли она своей цели. Ответ будет очевиден, цели эта политика не достигает", — сказал Песков.