Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что политика санкций против РФ не достигает цели, так как в стране ориентируются только на собственные интересы.
"Мы будем ориентироваться на наши собственные интересы. Если же в целом посмотреть на эту тему, то, наверное, тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, пора задуматься, достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику… Является ли эта политика эффективной и достигает ли она своей цели. Ответ будет очевиден, цели эта политика не достигает", — сказал Песков.
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