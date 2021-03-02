Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Клем Чемберс считает, что у биткоина "космического" роста не будет
Житель Дивногорска организовал в своём гараже наркооранжерею
Учёный назвал причины потепления климата
На фреске этрусков обнаружили скрытое изображение подземного мира
Россия обошла Евросоюз по росту цен на продовольствие
Борис Титов оценил новую программу льготного кредитования бизнеса
В Эрмитаже выставили подделки работ Фаберже
Подросток погиб при обрушении бетонной стены в Свердловской области
Россиян призвали отказаться от отдыха за границей

Лукашенко заявил о "ревизии" отношений с Россией

Мир » Бывший СССР

Комментируя переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, Александр Лукашенко заявил, что на мероприятии ревизии и обсуждению были подвергнуты все вопросы отношений Минска и Москвы.

"Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Подросток погиб при обрушении бетонной стены в Свердловской области
Россиян призвали отказаться от отдыха за границей
Бывший генпрокурор Украины станет ведущим ток-шоу
Александра Пушкина за ношение юбки убили собутыльники под Рязанью
Ретивых ответил норвежцам на критику Большунова
Валерий Афанасьев рассказал об изменах в браке с покойной женой
В Петербурге хотят отказаться от коммерческих маршруток
"Кулаком по столу": почему в России растут цены и что делать властям
Иммунолог рассказала о первой помощи при внезапной аллергии
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи с пятилетним ребёнком
Популярное
Сырье
Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии

Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население

Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии
Стало известно, когда россияне получат мартовскую пенсию
Деньги
Стало известно, когда россияне получат мартовскую пенсию
Бывший СССР
Путин рано или поздно отдаст Крым? Никогда!
Общество
Олег Басилашвили резко высказался о шоу Малахова
Василий Амирджанов Парадная история фатально бьёт по государству Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия уводит транзит из Польши, Литвы, Латвии Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский "Молохи" XXI века: фантастические боевые машины в нашем мире Вячеслав Шпаковский
Новости спорта
Чемпионат мира по лыжным гонкам: расписание прямых трансляций
Мир. Новости мира
"Уже не до дипломатии": Тихановская объяснила свои "крымские метания"
Гастроэнтерологи нашли решение при частой изжоге
Здоровье
Гастроэнтерологи нашли решение при частой изжоге
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников