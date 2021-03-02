Комментируя переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, Александр Лукашенко заявил, что на мероприятии ревизии и обсуждению были подвергнуты все вопросы отношений Минска и Москвы.
"Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
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