Лукашенко заявил о "ревизии" отношений с Россией

Комментируя переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, Александр Лукашенко заявил, что на мероприятии ревизии и обсуждению были подвергнуты все вопросы отношений Минска и Москвы.

"Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.