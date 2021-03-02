Медведчук рассказал, чем занимается СБ Украины

Новый комментарий касательно санкций, придуманных командой Зеленского, дал глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Политик, также угодивший под "санкционный молот", подчеркнул: доказательств "вины" всё ещё нет.

Медведчук рассказал о ситуации для журналистов BBC, интервью вышло 2 марта.

Он отметил, что в Службе безопасности Украины и не подумали предъявить людям доказательства, на которых "строились" санкции. Кроме того, в СБУ даже не вручали Медведчуку официальных бумаг, связанных с данным вопросом.

"Сегодня СБУ занимается фальсификацией данных и доказательств, и нам это тоже известно, потому что мир не без добрых людей. Но то, что власть готова идти дальше по беспределу — я это вижу", — сделал вывод политик.

Он отметил, что считает обвинения в "финансировании терроризма" бредом. Медведчук уверен, что целью властей было устроить провокацию, которая вынудила бы его уехать из страны.