Следственный комитет Белоруссии планирует экстрадировать экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на её экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", — сказано на сайте ведомства.
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