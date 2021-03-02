СК Белоруссии планирует экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Белоруссии планирует экстрадировать экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на её экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", — сказано на сайте ведомства.