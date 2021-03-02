Новая порция критики для Пекина поступила из Вашингтона. Американский президент очень недоволен тем, как именно Китай развивает свои "торговые практики".
Свою позицию президент и его администрация отразили в документе под названием "Программа торговой политики президента США Джо Байдена". Там, в числе прочих данных, указано: те методы, которые применяют для торговли в Китае, наносят ущерб "технологическому преимуществу США".
"Администрация Джо Байдена отмечает, что силовые, несправедливые торговые практики Китая вредят американским рабочим, угрожают нашему технологическому преимуществу, ослабляют устойчивость линий поставок, подрывают наши национальные интересы", — сообщают авторы документа.
Естественно, Штаты могут и будут реагировать: администрация задействует "все доступные инструменты" и постарается "спасти" американских рабочих и американский бизнес.
Что касается конкретных "торговых практик" Китая, то в первую очередь Вашингтон злится на:
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