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Николя Саркози может избежать отправки в тюрьму

Мир

Решение по делу бывшего лидера Франции Николя Саркози, ставшее 1 марта сенсацией в мировых СМИ, может быть изменено. Вместо тюремной камеры Саркози может отбыть срок дома, уточняют в BFM.

Николя Саркози может избежать отправки в тюрьму

Напомним об итогах суда над Саркози: экс-президент признан виновным в коррупции и попытке подкупа. Судьёй назначен срок наказания — 3 года тюрьмы, 2 из которых готовы засчитать условно. Саркози стал первым президентом Франции, получившим реальный срок — однако своеобразные "достижения" на этом не закончились.

По информации канала BFM, экс-президенту могут пойти навстречу и организовать домашний арест. В этом случае он будет обязан носить специальный браслет для контроля передвижений.

Вопрос о домашнем аресте, уточняют на BFM, рассмотрит особый судья, сроки рассмотрения пока не называются. Однако известно, что защита экс-президента оспорит решение прошедшего суда.

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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