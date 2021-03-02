Постпред США в ООН рассказала о "тонкостях" американской дипломатии

Власти США должны работать с самыми разными людьми, в том числе и с такими, которые им не нравятся. Об этом рассказала новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд, освещая ситуацию с американской дипломатией для CNN, подчеркнула: важно везде искать дипломатический подход. Эта позиция касается и работы с Москвой.

"Несмотря на то, что между нами есть разногласия и иногда их трудно преодолеть, всё равно приходится искать дипломатический подход, всё равно приходится работать с людьми, с которыми ты можешь быть не согласен. Приходится работать с людьми, которые тебе не нравятся", — рассказала Томас-Гринфилд.

Без построения диалога, отметила она, "сдвинуться" не выйдет, а это приведёт к невозможности реализации намеченных целей. Возвращаясь к России — определённо есть некоторые сферы, в которых Вашингтон не только может, но и должен работать с Москвой, уверена Томас-Гринфилд.