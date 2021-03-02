Власти США должны работать с самыми разными людьми, в том числе и с такими, которые им не нравятся. Об этом рассказала новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд, освещая ситуацию с американской дипломатией для CNN, подчеркнула: важно везде искать дипломатический подход. Эта позиция касается и работы с Москвой.
"Несмотря на то, что между нами есть разногласия и иногда их трудно преодолеть, всё равно приходится искать дипломатический подход, всё равно приходится работать с людьми, с которыми ты можешь быть не согласен.
Приходится работать с людьми, которые тебе не нравятся", — рассказала Томас-Гринфилд.
Без построения диалога, отметила она, "сдвинуться" не выйдет, а это приведёт к невозможности реализации намеченных целей. Возвращаясь к России — определённо есть некоторые сферы, в которых Вашингтон не только может, но и должен работать с Москвой, уверена Томас-Гринфилд.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население