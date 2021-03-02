У SpaceX снова сорвался запуск спутников по проекту Starlink

Уже во второй раз за последние двое суток в США не состоялся запуск ракеты-носителя, которая должна была доставить на орбиту 60 интернет-спутников в рамках проекта Starlink.

Причиной стали плохие погодные условия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей компании SpaceX. Также было решено дополнительно проверить системы. В следующий раз запуск могут провести в среду в 3:53 по московскому времени.

Это будет уже 20-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1143 космических аппаратов.

Ранее прототип космического корабля SpaceX SN9 взорвался после того, как рухнул на посадочную площадку во время высотного испытания транспортного средства с площадки компании в Южном Техасе.