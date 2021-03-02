На этой неделе США могут быть введены санкции против России, связываемые с ситуацией вокруг политика Алексея Навального, сообщает CNN.
Ряд его источников отмечает, что это может произойти уже 2 марта. Телеканал отмечает, что санкции зададут тон дальнейшей позиции администрации президента Джо Байдена касательно взаимоотношений с Москвой. Та хочет, по этим данным, послать "сильный сигнал" российскому правительству.
В ближайшие недели, по словам источников, "планируется решить более широкий набор проблем, связанных с вызовами со стороны России". При этом официальные ведомства США пока комментариев не дают.
Ранее в Киеве отметили, что Вашингтон должен усилить давление на Россию с помощью введения новых санкций. С таким заявлением выступила украинский посол в США Оксана Маркарова.
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