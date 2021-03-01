Власти Бельгии снимут запрет на необязательные поездки за границу

Запрет "необязательных поездок" за пределы Бельгии, введенный в стране в связи с новыми формами коронавируса, собираются отменить к 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на премьера королевства Александера Де Кроо.

Теперь будет применяться иной инструмент контроля за распространением пандемии — более строгие правила карантина и тестирования. Пояснения касательно "старого" запрета будут направлены на этой неделе в Еврокомиссию.

Жесткие ограничения начались в октябре. Власти Бельгии запретили любые массовые собрания, в том числе и частные вечеринки. В качестве гостя можно приглашать в дом одного человека максимум. Общественные, культурные и развлекательные учреждения полностью закрыты, а с 22:00 до 06:00 ввели комендантский час.

Ранее власти Канады заявили о снятии ряда карантинных ограничений сразу в 27 районах провинции Онтарио. Утверждалось, что из-за них экономика страны несёт слишком большие потери.