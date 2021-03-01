Одесские медики заявили о недомогании после вакцинации от COVID

Более 20 одесских медработников жалуются на ухудшение здоровья после вакцинации от COVID-19. У них высокая температура — от 37,2 до 38,5 градусов — и общее недомогание.

Изначально, по данным УНИАН, почти 500 медработников согласились официально быть привитыми вакциной Pfizer, но в итоге в город поступил аналог AstraZeneca из Индии Covishield, и многие стали отказываться. В списке вакцинирующихся оказалось более тысячи одесситов, а всего по состоянию на 1 марта в стране привилось более трех тысяч человек.

Вакцинация идет с 24 февраля, всего в Киев из Индии было доставлено самолетом 500 тысяч доз вакцины Covishield/AstraZeneca.

Ранее глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас подчеркнул, что для официального Киева важно осознать: население не будет доверять властям в вопросах вакцинирования "просто так" — придётся "поработать".