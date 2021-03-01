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Руководство Amazon обвинили в расовой дискриминации

Мир

Американский онлайн-ритейлер Amazon близок к провалу — его руководство обвиняют в расовой дискриминации, а также в секс-харассменте.

Столь тяжкое нынче обвинение исходит от сотрудницы Amazon Шарлотт Ньюман, передает РИА "Новости".

Будучи афроамериканкой, она уверяет, что ей неоднократно платили меньше за работу, чем белым коллегам, имеющим такие же навыки. Кроме того, темнокожим "амазонцам" якобы часто отказывают в продвижении по службе, а домогательства исходили от директора одного из подразделений. Ньюман подала против своего руководства федеральный иск.

Ранее скандал с обвинениями в харассменте разгорелся в так называемом "доме тиктокеров". Бывшие участники реалити-шоу один за другим жалуются на непристойные предложения, которые они получали от продюсера проекта.

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Автор: Михаил Закурдаев
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