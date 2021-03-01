Супруга Елизаветы II перевели в другую больницу

Супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа перевели в больницу святого Варфоломея. Напомним, что ранее сообщалось о госпитализации 99-летнего герцога Эдинбургского в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VI.

Медики намерены продолжить лечить обнаруженную у него инфекцию.

Принцу Филиппу необходимо будет пройти ряд обследований. Он будет находиться под присмотром врачей в связи с имеющейся у него болезнью сердца.

Сообщается, что самочувствие герцога Эдинбургского улучшилось, но до конца недели он будет находиться под наблюдением врачей.

Стоит напомнить, что его пребывание в госпитале не связано с COVID-19.