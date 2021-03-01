Слуцкий осудил отношение к РФ на европейских парламентских площадках

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал абсурдным противостояние с РФ на европейских парламентских площадках. Об этом он сообщил в ходе круглого стола "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация".

"Всем известно, что когда с теми или иными международными организациями отношения не совсем конструктивные, то на площадке парламентских ассамблей этих организаций, парламентского измерения этих организаций, будь то Совет Европы, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, это противостояние доведено просто до абсурда", — сказал Слуцкий.