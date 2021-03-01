В России с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении. Об этом РИА "Новости" сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Конечно, мы с тревогой за всем этим следим. И мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Армении как можно скорее стабилизировалась. Это важно для самой Армении, для армянского народа, это важно и для стабильности в регионе, безусловно", — заявила спикер.