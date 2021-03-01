В России не верят в сотрудничество с СЕ

В ходе круглого стола "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация" вице-спикер ГД, руководитель делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой высказал мнение о том, что почвы для сотрудничества России с Советом Европы осталось "крайне мало".

"Почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось крайне мало. Никакие темы, которые мы предлагаем в качестве объединительных, там не поддерживаются", — объяснил Толстой.