В ходе круглого стола "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация" вице-спикер ГД, руководитель делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ Петр Толстой высказал мнение о том, что почвы для сотрудничества России с Советом Европы осталось "крайне мало".
"Почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось крайне мало. Никакие темы, которые мы предлагаем в качестве объединительных, там не поддерживаются", — объяснил Толстой.
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