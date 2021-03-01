В центре столицы Армении собирается митинг в поддержку Николы Пашиняна. В эпицентр событий направлено большое число сотрудников полиции, сообщает РИА "Новости".

Ранее противники премьер-министра, потребовали его отставки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.