В центре столицы Армении собирается митинг в поддержку Николы Пашиняна. В эпицентр событий направлено большое число сотрудников полиции, сообщает РИА "Новости".
Ранее противники премьер-министра, потребовали его отставки.
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В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.