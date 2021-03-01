Расплата за коррупцию: Николя Саркози получил 3 года тюрьмы

Николя Саркози, экс-президент Франции, войдёт в историю: он стал первым французским президентом, который получил реальный срок заключения.

Приговор приводят журналисты РИА "Новости": 3 года тюрьмы, из них 2 засчитают условно. Суд Парижа, как уточняют СМИ Франции, признал Саркози виновным в "торговле влиянием" и "прослушке".

Напомним, что прокуратура требовала для обвиняемого 4 года тюрьмы, из которых 2 согласна была засчитать условно. Такое же наказание требовали для соратников экс-президента: адвоката Тьерри Херцога и судьи Жильбера Азиберта.

Максимальное наказание могло составить около 10 лет тюрьмы вкупе со штрафом в миллион евро. 66-летний Саркози отрицает все обвинения. Он подчёркивает, что не использовал своё служебное положение для реализации незаконных проектов и за весь срок работы президентом ни разу не участвовал в коррупционной деятельности.

"Это была дружеская болтовня", — сообщала ранее адвокат Саркози Жаклин Лаффонт, комментируя ставшие одной из ключевых улик телефонные разговоры Саркози.