"Сумасшедший дом": эксперт о том, как в Чехии "встретили" коронавирус

Ситуация с коронавирусом в Европе порой поражает воображение. И дело даже не в качестве и скорости вакцинирования людей — население некоторых стран "политизировано" и верит в теории заговора.

Подробнее рассказать о "европейских стандартах" в обсуждении коронавируса решил президент международной "Русской премии" в Чехии Александр Гегальчий.

В качестве примера он привёл Чехию: население страны, как оказалось, запутано фейковыми данными и не хочет вакцинироваться. Также с сомнением многие чехи относятся к маскам — ходит слух, что от их ношения можно умереть.

"К сожалению, ситуация с ковидом в Чехии фантастически заполитизированная. Идут многочисленные забастовки, протесты против ношения масок, против вакцинации. То есть такой сумасшедший дом — люди отказываются от вакцинации, потому что подвержены фейкам о том, что это вредно. Люди не носят маски, потому что от них будто можно умереть — такая странная ситуация", — уточнил Гегальчий, выступая на "России 24".