Зеленский анонсировал "переезд" украинских судов

Продолжается работа над реформами, которые изменят "облик" судебной системы Украины. Помимо прочих новшеств, украинцев, как оказалось, ожидает и "мобильный суд".

О новой идее рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Жителям страны планируется предоставить доступ в "мобильный суд" — систему, которая позволит работать с судебной системой онлайн, в том числе со смартфонов.

"Мы желаем и обязательно сделаем суд в смартфоне. Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, что минимизирует коррупцию и злоупотребления", — прокомментировал новшество Зеленский, выступая первого марта на форуме "Украина 30".

Также президент не исключил появления на Украине суда присяжных, но уточнил: и формат, и саму модель такого суда ещё только планируют обсуждать эксперты.