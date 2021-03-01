Новшество в украинской Раде: решён вопрос с "кнопкодавством"

Новые технологии продолжают стучать в двери органов власти по всему миру. Не стала исключением и Украина - в Верховной раде страны ожидается применение инновационной системы, которая "завершит эпоху".

Речь идёт, уточнил спикер парламента Дмитрий Разумков, о замене классических кнопок для голосования на сенсорные. Новая система не даст депутатам "помочь проголосовать" коллегам, которых нет на заседании.

"Со следующего планарного заседания мы сможем продемонстрировать систему, которая не будет позволять использовать кнопкодавство", — объяснил Разумков для канала "Рада".

Новая система, уточнил политик, уже получила все нужные документы. Известно, что система будет работать через отпечатки пальцев, что в значительной мере сократит случаи голосования по принципу "один за всех". Также в зале заседаний будут установлены новые камеры.