В Брюсселе началось заседание Совета постоянных представителей стран ЕС, на котором может быть запущена техническая процедура оформления нового санкционного списка против России из-за Алексея Навального.
Запуск оформления санкций значится в повестке мероприятия в числе не требующих предварительного обсуждения, а значит, должен быть утверждён автоматически.
Кроме антироссийских санкций планируется только обсуждение программы Будущее Европы.
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В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.