В Брюсселе готовят новые санкции против России

В Брюсселе началось заседание Совета постоянных представителей стран ЕС, на котором может быть запущена техническая процедура оформления нового санкционного списка против России из-за Алексея Навального.

Запуск оформления санкций значится в повестке мероприятия в числе не требующих предварительного обсуждения, а значит, должен быть утверждён автоматически.

Кроме антироссийских санкций планируется только обсуждение программы Будущее Европы.