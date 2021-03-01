Из Гонконга с любовью: Лондон готов наступить на "миграционные грабли"

Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, касающееся специальных условий для переезда жителей Гонконга, оказалось на первых полосах многих газет. Однако власти, отмечают в Politico, к возможному наплыву мигрантов не готовы.

Для начала немного цифр: в Великобританию, по оценке МИД страны, могут за 5 лет приехать примерно 300 000 жителей Гонконга. Это достаточно солидное "трудовое подкрепление": как пишут эксперты, две трети мигрантов прибудут в Великобританию, имея на руках документы о высшем образовании. Многие приезжие "вольются" в рынки финансовых услуг.

Однако представители Министерства жилищного строительства, оценившие ситуацию для Politico, уверены: страна не готова к такому наплыву.

"По-видимому, не было проведено почти никакого планирования для интеграции этой "волны" в британское общество. Да, миграция такого рода — это море возможностей, но и море проблем. В частности, нужно будет регулировать рынок труда и финансовых услуг", — пишут эксперты.

Логично, что желающие сбежать от проблем в собственной стране гонконгцы с большей долей вероятности согласятся работать за чуть меньшие зарплаты, чем британцы, что может сильно "деформировать" рынок труда страны. К такому повороту британское общество, как оказалось, не готовит пока никто: а ведь это только вершина айсберга…