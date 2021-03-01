Сотрудников посольства Украины в Польше уличили в контрабанде

Двух сотрудников посольства Украины в Варшаве задержали при попытке вывезти в Польшу валюту, золото и контрабандные сигареты. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем — их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий… Обоих сотрудников я немедленно отозвал из заграничной командировки. В ближайшие пару часов все формальности по этому вопросу будут завершены", — сообщил Кулеба.