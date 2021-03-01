Постпред Британии при ООН: С РФ работать хотим, но Крым осуждаем

Если говорить об отношениях России и Запада, то во многом они будут зависеть от "российского курса". Москва должна сделать политический выбор, поскольку и США, и другие страны "открыты".

Комментируя перспективы отношений России и западных стран, постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд подчеркнула: есть много областей, в которых Запад готов к совместной работе.

"Есть много областей, в которых мы можем работать с Россией, мы хотим работать с Россией. И США очень открыты. Продление СНВ-3 я считаю одним из наиболее очевидных положительных примеров. Но, думаю, мы также должны чётко понимать, что наш ответ (и я подозреваю, что-то же самое будет верно и применительно к США) в отношении России будет зависеть от политического выбора, который сделает Россия", — сообщила Вудворд для РИА "Новости".

Тема Крыма, равно как и вопросы, связанные с Сирией, Украиной и Белоруссией, пока оцениваются Россией и Западом несколько по-разному, например, в случае с Крымом стоит употреблять термин "аннексия".

"Когда мы смотрим на незаконную аннексию Крыма, когда мы думаем об отсутствии уважения к территориальной целостности Украины, я боюсь, что Россия не может ждать ничего, кроме международного осуждения", — уверена Вудворд.