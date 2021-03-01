Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд считает, что отношение западных стран к России будет зависеть от политического выбора Москвы, об этом она заявила в интервью РИА "Новости".
"Есть много областей, в которых мы можем работать с Россией, мы хотим работать с Россией. И США очень открыты. Продление СНВ-3 я считаю одним из наиболее очевидных положительных примеров. Но, думаю, мы также должны четко понимать, что наш ответ (и я подозреваю, что-то же самое будет верно и применительно к США) в отношении России будет зависеть от политического выбора, который сделает Россия", — заявила Вудворд.
В своем комментарии Вудворд не обошла стороной и вопрос присоединения Крыма.
"Когда мы смотрим на незаконную аннексию Крыма, когда мы думаем об отсутствии уважения к территориальной целостности Украины, я боюсь, что Россия не может ждать ничего, кроме международного осуждения", — считает постпред.
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