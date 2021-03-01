Действия США в Сирии можно охарактеризовать однозначно: это оккупация и бесчеловечное отношение к сирийскому народу. С совместным заявлением по происходящему в Сирии выступили начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.
Согласно данным из заявления, которое стало доступно для СМИ, эксперты уверены: народу Сирии политика США в регионе принесли лишь новые страдания.
"Соединённые Штаты наносят авиационные удары по территории суверенного сирийского государства и продолжают незаконно оккупировать его территории.
При этом в контролируемых ими районах страны нет и намека на восстановление безопасной и достойной мирной жизни", — указано в документе.
Более того — американцы пытаются проводить политику запугивания стран, принимающих сирийских беженцев. Чиновников вынуждают сообщать беженцам факты о том, что в Сирию лучше не возвращаться.
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