"Это оккупация": Москва и Дамаск рассказали о действиях США в Сирии

Действия США в Сирии можно охарактеризовать однозначно: это оккупация и бесчеловечное отношение к сирийскому народу. С совместным заявлением по происходящему в Сирии выступили начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

Согласно данным из заявления, которое стало доступно для СМИ, эксперты уверены: народу Сирии политика США в регионе принесли лишь новые страдания.

"Соединённые Штаты наносят авиационные удары по территории суверенного сирийского государства и продолжают незаконно оккупировать его территории. При этом в контролируемых ими районах страны нет и намека на восстановление безопасной и достойной мирной жизни", — указано в документе.

Более того — американцы пытаются проводить политику запугивания стран, принимающих сирийских беженцев. Чиновников вынуждают сообщать беженцам факты о том, что в Сирию лучше не возвращаться.