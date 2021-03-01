Америка — после всего: почему Трамп продолжает критиковать Байдена

Несмотря на проигрыш, а также попытку импичмента, Дональд Трамп не собирается уходить с американской политической сцены. Как пишет Politico, бывший президент всё ещё контролирует довольно большую группу в Республиканской партии, а попутно делает скандальные заявления.

Трамп остаётся верен своему мнению: проиграл он из-за подтасовок, Байден победил нечестно. У нового президента ничего не выйдет, и уже в 2024 году на пост вернётся представитель республиканцев.

"Никто из нас даже представить себе не мог, насколько плохими будут решения команды Байдена. Там, видимо, выступают против создания рабочих мест в США, защиты границ, развития энергетики и науки. Всего за один короткий месяц мы прошли путь от "Америка прежде всего" до "Америка — после всего", — заявил Трамп на одной из конференций.

Удивительно, но перед этим выступлением успели провести опрос, и его цифры также говорят в поддержку Трампа. Так, 95% участников конференции заявили, что Республиканская партия должна продолжать работать над проблемами, поднятыми Трампом, и развивать его идеи. 68% опрошенных уверены, что Трамп должен снова баллотироваться в 2024 году.

"Дональд Трамп остаётся лидером популистского крыла партии, которое он превратил в доминирующую силу на республиканских праймериз. При этом данная группа никогда не была "силой большинства", — уверен Уэйт Эйрес, социолог, цитату приводит Politico.

Неясно, сделает ли Трамп заявление о том, что точно вернётся в борьбу в 2024 году. Но критиковать Байдена он, скорее всего, продолжит, уверен Шон Уолш, стратег-республиканец, работавший при Рейгане и Буше-старшем.

"Если он хочет быть актуальным, оставаться в политическом пространстве, было бы разумно "дразнить" Байдена. Также такая стратегия позволит Трампу эффективнее собирать деньги под будущие политические проекты", — резюмирует он.