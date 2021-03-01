"Огромная потеря для США": Трамп нашёл слабое место политики Байдена

Продолжает радовать громкими заявлениями бывший президент США Дональд Трамп. На этот раз он обвинил Джо Байдена в проведении политики, которая сделает США зависимой от нефти из РФ.

Подробнее о политике Байдена Трамп решил рассказать на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида). Он подчеркнул ключевой момент "байденомики": от энергетического доминирования Штаты могут прийти к энергетической катастрофе.

"Ранее мы заткнули за пояс Россию и Саудовскую Аравию, стали энергетической сверхдержавой номер один. Но при политике радикально настроенных демократов цена на бензин уже подскочила на 30% после выборов. Заправить фургон будет стоить около $200. Цены на энергоресурсы будут взлетать, это включает и ваши счета за электричество", — уверен Трамп.

Бывший президент очень недоволен тем фактом, что Россия неоднократно упоминалась командой Байдена, в том числе как источник поставок нефти. То, что делает Байден, очень выгодно странам, производящим нефть, резюмировал Трамп.

"Политика Байдена — это огромный выигрыш для других стран, производящих нефть, и огромная потеря для США и наших прекрасных граждан", — заключил бывший глава Белого дома.