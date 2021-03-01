Продолжает развиваться обвинительная риторика некоторых стран ЕС. Так, в Швеции уверены — Москва и Пекин желали бы видеть ЕС в "раздробленном" состоянии.
По данным, которые приводит RT, с обвинениями выступил представитель правой партии "Шведские демократы" Маркус Вихель. По его мнению, со стороны Китая очевидна "постепенно наращиваемая пропаганда", а Россия занимается проведением дезинформационной кампании невиданных масштабов.
"Обе эти страны считают, что раздробленность ЕС пойдёт им на пользу, при этом в последнее время они расширили друг с другом контакты в военной сфере.
Ставки как в киберпространстве, так и в обычном мире из-за военного присутствия в других странах возросли", — уверен Вихель.
Также политик отметил, что важно оценивать риски применения российского и китайского оборудования, особенно если оно применяется для обработки "деликатной информации".
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