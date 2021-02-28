Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Чёрном море

Участники учений отрабатывают сценарии по борьбе с подводными лодками, надводными кораблями и авиацией условного противника, и другие необходимые навыки.

В учениях НАТО "Poseidon 21" в Чёрном море принимают участие военнослужащие шести стран альянса: Румыния, США, Франция, Турция, Греция, Испания. Седьмой страной-участницей должна была стать Болгария, но отказалась. Причиной столь резкого миролюбия стал коронавирус.

"У болгарского партнёра на этот раз проблема с пандемией COVID-19, и из-за этого он отказался участвовать в этом многонациональном учении", — прокомментировал ситуацию глава Генштаба ВМС Румынии Михай Панаит.

В акватории, где проводятся учения, сейчас находятся минные тральщики, минный заградительный корабль, скоростное водолазное судно, гидрографический корабль, водолазы и боевая авиация, сообщает РИА Новости.