Президент Армении Армен Саркисян провёл встречу с начальником Генштаба вооруженных сил Оником Гаспаряном.

Отставки главы Генштаба добивается премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом РИА "Новости" сообщила помощник армянского лидера Асмик Петросян.

"Да, встреча состоялась сегодня утром в резиденции президента", - рассказала помощница президента.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.