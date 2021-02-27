Президент Армении Армен Саркисян провёл встречу с начальником Генштаба вооруженных сил Оником Гаспаряном.
Отставки главы Генштаба добивается премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом РИА "Новости" сообщила помощник армянского лидера Асмик Петросян.
"Да, встреча состоялась сегодня утром в резиденции президента", - рассказала помощница президента.
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